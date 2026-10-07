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Загроз для України через можливий спалах чуми в РФ немає – МЗС

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Загроз для України через можливий спалах чуми в РФ немає – МЗС
Фото: МЗС України

Київ уважно стежить за ситуацією в РФ щодо можливого спалаху чуми, станом на зараз жодних загроз для України немає, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Тихий повідомив на брифінгу у середу у Києві.

"Ми слідкуємо, і наші компетентні органи, і наша система охорони здоров'я. Буквально днями я сам чув один з їхніх брифінгів, тобто слідкують дуже уважно, стежать за ситуацією, яка там відбувається. Станом на зараз, жодних загроз для України немає. У нас, на щастя, взагалі пасажиропотоку з РФ немає", – зазначив речник.

Тихий наголосив, що російський режим "повторює всі ті самі паттерни, які були за часів радянського режиму, особливо його фінальної стадії, коли режим не був здатен гарантувати мінімальну безпеку своїм людям".

"Ну і хто може уявити взагалі чуму у 21-му столітті. Це просто показник наскільки управління цією країною в глибокій кризі, що вони не здатні забезпечити такі базові епідеміологічні речі", – додав речник МЗС.

Крім того, Тихий звернув увагу на те, як російська влада коментує цю тему .

"Жодні уроки 20-го століття не винесені. Повтор всіх тих самих помилок, брехня, приховування реальних масштабів і причин", – наголосив він.

Як повідомлялося, на початку жовтня 2026 року в РФ розгорівся гучний скандал через можливий спалах смертельної легеневої чуми в Іркутській області. Приводом стала смерть 28-річної співробітниці Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Дар'ї Шипілової, яка померла в ніч на 2 жовтня.

За неофіційними даними та повідомленнями місцевих ЗМІ, 25 вересня лаборантка випадково розбила пробірку зі збудником легеневої чуми (Yersinia pestis). Через кілька днів її госпіталізували з симптомами тяжкої пневмонії, від якої вона й померла.

Як повідомлялося, посольство США в Росії поінформувало, що стежить за ситуацією в Іркутській області у зв'язку з повідомленнями про підозру на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, та закликало американських громадян у регіоні уникати закладів, де зафіксовано випадки захворювання. Зокрема, державний секретар США Марко Рубіо наголошував, що США готові реагувати на ситуацію зі спалахом чуми в Росії у разі, якщо російська влада приховує масштаб проблеми.

Російська влада категорично заперечує факт витоку та спалаху чуми. Офіційною причиною смерті лаборантки Кремль назвав "пневмонію невідомої етіології". Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію в ЗМІ "брехнею та чутками".

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#відсутність #загроза #чума
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