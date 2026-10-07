СБУ викрила киянина, який "засвітив" столичну ППО у телеграмі

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали у Києві місцевого жителя, який зафіксував на телефонну камеру і поширив у телеграм-каналі інформацію про позиції української ППО, повідомляє СБУ.

"За даними слідства, фігурант зняв на відео розташування Сил оборони через лобове скло власного авто і направив цей файл підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а зараз перебуває за межами підконтрольної території України", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці нашої країни внаслідок публічного поширення закритих відомостей про Сили оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

СБУ вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак, бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян.

"Зокрема, не публікувати контент, який фіксує бойову роботу ППО, а також удари рашистів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України", – наголошується в повідомленні.

СБУ системно відпрацьовує випадки поширення таких записів та притягує їхніх авторів до відповідальності.