ДБР повідомило про підозру 12 посадовцям філії "Лісів України" та лісогосподарств

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у межах спецоперації "Зелений щит" повідомили про підозру 12 посадовцям однієї із філій ДП "Ліси України" та лісових господарств Рівненської й Волинської областей, повідомляє ДБР.

"Серед підозрюваних – керівник відділу продажів однієї із філій ДП "Ліси України", фахівець цього відділу та десятеро посадовців, які на час подій очолювали лісові господарства двох областей", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Бюро, через продаж деревини за збитковими цінами державне підприємство "Ліси України" втратило майже 6,9 млн грн.

Слідство встановило, що у грудні 2024 року – січні 2025 року посадовці організували незаконний продаж значних обсягів необробленої деревини двом підприємствам-експортерам.

"Для цього керівники лісових господарств за вказівкою посадовців незаконно продовжили строки дії договорів купівлі-продажу. Це дозволило покупцям і в січні 2025 року отримувати деревину за цінами, які були збитковими для державного підприємства", – зазначається в повідомленні.

Загальна сума завданих збитків становить понад 6 млн 851 тис. грн.