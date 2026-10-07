В прикордонні Сумщини з початку 2026р. загинув 121 цивільний – ОВА

В прикордонних громадах Сумщини з початку 2026р. внаслідок російських атак загинула 121 людина, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, зазначивши, що 6 жовтня було евакуйовано тіло людини, що загинула напередодні.

"Вчора зі Свеської громади Шосткинського району евакуювали тіло людини, яка напередодні загинула внаслідок російського удару. Від початку року в громадах Сумщини, де оголошена евакуація, внаслідок російських атак загинула 121 людина", – написав він у Телеграмі у середу.

Найбільше цивільних життів ворог забрав у прикордонних громадах Шосткинського та Сумського районів: Середино-Будська, Краснопільська, Великописарівська, Миколаївська сільська, Білопільська, Глухівська громади.

На територіях, де оголошена обов'язкова евакуація, досі залишаються понад 34 тисячі людей, серед них – 436 дітей.