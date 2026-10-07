БЕБ та Нацпол викрили на Черкащині виробництво алкоголю у промислових масштабах та вилучили 12 тонн рідини

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили на Черкащині незаконне виробництво алкогольних напоїв та спиртових дистилятів у промислових масштабах без марок акцизного податку, повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, фігуранти організували незаконне виготовлення продукції на території підприємства в Умані, яке мало ліцензію на виробництво алкоголю, проте вона використовувалася як прикриття для протиправної діяльності. Підприємство використовувало промислове обладнання, але не отримувало в установленому порядку марки акцизного податку, продавало виготовлений алкоголь без них та не відображало обсяги у фінансово-господарській звітності.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки на виробництві, в офісі та за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили близько 12 тонн рідини з характерним запахом спирту, фінансово-господарські документи, чорнові записи та мобільні телефони.

Директору приватного підприємства та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України щодо незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв за попередньою змовою групою осіб. Ліцензію підприємства на право виробництва алкоголю анульовано, а процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу генпрокурора за оперативним супроводом Нацполіції. Досудове розслідування триває.