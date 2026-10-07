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FPV-дрон вчергове атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині, обійшлося без постраждалих

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FPV-дрон вчергове атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині, обійшлося без постраждалих

РФ у середу вчергове вдарила по дільниці ДТЕК в Дніпропетровській області, що стало вже дев'ятою атакою по ній з початку вересня, повідомив енергохолдинг.

"Сьогодні вранці FPV-дрон упав на в'їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області та здетонував. Це вже дев'ята атака на цю дільницю від початку вересня. Ніхто з працівників не постраждав", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Там зазначили, що, попри щоденну небезпеку, працівники ДТЕК роблять все можливе, щоб забезпечеити постачання електрики всім споживачам.

Як повідомлялося, 1 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, одна людина зазнала поранень.

25 вересня через атаку безпілотника по автівці "ДТЕК Одеські електромережі" загинув енергетик, ще троє цивільних зазнали поранень, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та складську будівлю. 

Унаслідок атаки РФ ударними безпілотниками на центр Павлограда 10 вересня загинуло двоє шахтарів ДТЕК та поранено четверо.

Автор

Редактор · Енергетика
#дтек #обстріл #дніпропетровщина #енергетика
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