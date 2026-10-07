Генштаб ЗСУ повідомив про наслідки ураження ЛВДС "Самара" та ГПЗ "Астраханский" в РФ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про результати ураження двох підприємств нафтогазової галузі на території РФ – ЛВДС "Самара" 2 жовтня та ГПЗ "Астраханский" 4 жовтня.

"Так, в результаті ураження 2 жовтня 2026 року ЛВДС "Самара" у Просвєті Самарської області рф підтверджено пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у середу.

Крім того, в результаті ураження 4 жовтня 2026 року газопереробного заводу "Астраханский" в Астрахані підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, У-172 та У-272, а також блок вторинної перегонки У-1731.

Лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара" – виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На об'єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту рф. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, яка використовується у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху. Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 млрд м³ пластового газу на рік і виробляє до 3,5 млн тонн технічної сірки щорічно (близько 50% усього російського виробництва). Об'єкт задіяний в забезпеченні армії рф.