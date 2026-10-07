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У Броварському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинок, постраждала літня жінка – обладміністрація

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У Броварському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинок, постраждала літня жінка – обладміністрація
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Унаслідок атаки ворожого безпілотника постраждала 77-річна жінка, яка отримала опіки ноги, а також пошкоджено приватний житловий будинок у Броварському районі Київської області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала 77-річна жінка. Вона отримала опіки ноги. Їй надається необхідна медична допомога", – наголосив очільник ОВА в дописі, поширеному в Телеграм-каналі у середу.

#постраждала #київська #атака
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