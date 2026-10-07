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Азербайджан відправив до України 10 вантажівок із трансформаторами, електричними кабелями та іншим енергообладнанням

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Азербайджан відправив до України 10 вантажівок із трансформаторами, електричними кабелями та іншим енергообладнанням
Фото: пресслужба посла

Азербайджан надсилає Україні чергову партію енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори, 186 км електричних кабелів та інше обладнання для посилення стійкості енергетичної системи, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"З Азербайджану до України надсилається чергова партія життєво важливого енергетичного обладнання, зокрема потужні трансформатори, 186 км електричних кабелів та інше обладнання, що допоможе зміцнити стійкість нашої енергетичної системи напередодні опалювального сезону", – написав він у соціальній мережі Х у середу.

"Висловлюю щиру подяку моєму другові, міністру @Bayramov_Jeyhun, та народу Азербайджану за підтримку України", – додав Сибіга.

Як повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв у Фейсбуці у середу, "сьогодні з Азербайджану до України відправляється чергова партія гуманітарної допомоги – енергетичного обладнання, необхідного для відновлення та підтримки української енергосистеми напередодні та під час опалювального сезону".

За його словами, загалом до України буде направлено 10 великовантажних автомобілів, які найближчим часом доставлять цей важливий вантаж.

Посол України подякував президенту Ільхаму Алієву, уряду та народу Азербайджану за підтримку і солідарність із Україною.

#допомога #енергетика #азербайджан
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