Сили оборони України уразили аеродром, пункти управління БпЛА, інші військові об'єкти РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України у вівторок та в ніч на середу уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зокрема, уражено аеродром "Сеща" у Брянській області РФ, ступінь завданих збитків уточнюється. У районі населеного пункту Гриньово цієї ж області уражено станцію радіоелектронної боротьби противника, а в районі Еліонки – радіолокаційну станцію.

"Також у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських окупантів. Водночас українські воїни завдали ударів по пунктах управління БпЛА противника в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області", – наголошують у відомстві.

На ТОТ Донецької та Луганської областей українські військові, за інформацією Генштабу, уразили командно-спостережні пункти противника в районах Українська, Курахівки та Криничного, а також склади матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів у районах Криничного та Кондрючого.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FrZFDssKU/?mibextid=wwXIfr