ДСНС: Кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ по багатоповерхівці в Прилуках зросла до 14

Унаслідок російського обстрілу Прилук (Чернігівська обл.) вже відомо про 14 загиблих, зокрема чотирьох дітей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Наголошується, що надзвичайними врятували 15 людей, зокрема одну дитину.

"Уже 14 загиблих внаслідок російського обстрілу у Прилуках на Чернігівщині, з них 4 дітей. 50 людей постраждали, з них 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 осіб, з них 1 дитину", – інформують в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих та 50 постраждалих через російську атаку по місту.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76840