У Слов'янську FPV-дрон влучив в автобус, водія поранено, ще одна людина загинула внаслідок удару по авто – МВА

Унаслідок атак російських дронів у Слов'янську (Донецька обл.) поранено водія автобуса, ще одна людина загинула, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook у середу.

"Сьогодні, 7 жовтня, біля 12:00, fpv-дрон влучив у автобус, що здійснював рейс маршрутлм №13. Поранено водія. Тимчасово автобуси за цим маршрутом курсувати не будуть", – наголосив очільник МВА у дописі.

За словами Ляха, крім того, близько 10:00 середи у віддаленому районі міста дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль, у якому перебувало подружжя. 64-річний чоловік загинув на місці, його дружина дістала поранення та перебуває у стані шоку.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1E3e9PoJdo/?mibextid=wwXIfr