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Міносвіти планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів НУШ

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Міносвіти планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів НУШ

Міністерство освіти і науки України планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів з оновленою системою оцінювання результатів навчання.

Зокрема, міністерство розпочало громадське обговорення проєкту примірної форми свідоцтва досягнень учнів 5-9 класів та методичного коментаря щодо його заповнення.

Зазначається, що це нововведення є частиною впровадження реформи "Нова українська школа" (НУШ), у межах якої оцінювання має відображати розвиток компетентностей учнів, зокрема їхню здатність застосовувати знання та вміння.

"Проєкт має узгодити форму свідоцтва з оновленою системою оцінювання результатів навчання. Спільна структура документа допоможе школам відображати результати навчання за єдиними підходами, учням і батькам отримувати зрозумілу інформацію про навчальний поступ, а розробникам електронних журналів налаштувати формування свідоцтва", – йдеться в повідомленні Міносвіти.

Так, проєкт примірної форми передбачає п'ять розділів: "Результати навчання" – семестрові та річні оцінки з обов'язкових і вибіркових освітніх компонентів; "Характеристика навчальної діяльності" – зворотний зв'язок та рекомендації від класного керівника про вияв навчальних дій; "Інформація про навчальний поступ" – короткі предметні коментарі від учителів за кожен рік навчання; "Державна підсумкова атестація" – для учнів 9 класу у випадках, передбачених законодавством; "Рішення педагогічної ради".

У відомстві розповіли, що обов'язкове заповнення розділів свідоцтва пропонують вводити поетапно, щоб педагоги мали час на підготовку, а електронні системи – на адаптацію.

Зокрема, у 2026/2027 навчальному році обов'язковими для заповнення будуть розділи "Результати навчання", "Характеристика навчальної діяльності" і "Рішення педагогічної ради". Із 1 вересня 2027 року обов'язковими стануть усі розділи, з урахуванням умов заповнення розділу про державну підсумкову атестацію.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#міносвіти #школа #освіта
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