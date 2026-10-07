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Військові представники всіх 32 країн-членів НАТО прибули до Києва

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Військові представники всіх 32 країн-членів НАТО прибули до Києва
Фото: https://x.com/CMC_NATO/status/2107744887856627833

Делегація Військового комітету НАТО на чолі з його головою адміралом Джузеппе Каво Драґоне відвідала Київ для переговорів із керівництвом Генерального штабу Збройних сил, говорили про ситуацію на полі бою, військові пріоритети та досвід України.

"Разом з усім Військовим комітетом НАТО ми вчора відвідали Київ, щоб ще раз підтвердити непохитну підтримку України", – написав Драгоне у соціальній мережі Х у середу.

За його словами, переговори з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим було "присвячено військовим пріоритетам України та отриманому досвіду, що допоможе посилити готовність Альянсу до поточних і майбутніх загроз",

Це перший за вісім років такий офіційний візит до Києва.

Голова Військового комітету додав, що члени делегації вшанували всіх українських воїнів, особливо тих, хто віддав життя або зазнав поранень.

Джерело: https://x.com/CMC_NATO/status/2107744887856627833

#нато #візит #драгоне
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