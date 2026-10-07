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Нобелівську премію з хімії присудили вченим із Франції та Японії

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Нобелівську премію з хімії присудили вченим із Франції та Японії

Нобелівську премію з хімії 2026 року присуджено французькому вченому Анрі Кагану та японському вченому Кенсо Соаї, оголосили в середу в Нобелівському комітеті.

У пресрелізі зазначено, що обидва отримали цю нагороду "за відкриття нелінійних ефектів і автокаталізу в асиметричному органічному синтезі".

"Анрі Каган і Кенсо Соаї знайшли розгадку хімічної таємниці, якій понад століття: як гомохіральність може виникати спонтанно. Хімічні реакції, які вони відкрили, неймовірні", – йдеться в прес-релізі.

Каган, працюючи над цією темою, відкрив новий спосіб маніпулювання хімічними реакціями у 1986 році.

Соаї у 1995 році проєктував першу хімічну реакцію, що мала потенціал стати гомохіральною. У наступні роки він досяг подальших успіхів у роботі в цій сфері.

Каган народився 1930 року у французькій комуні Булонь-Біянкур. Навчався в Паризькому університеті, у Вищій хімічній школі в Парижі та Колеж де Франс. Нині професор університету Париж-Південь. Каган вважається піонером у галузі асиметричного каталізу.

Соаї народився у 1950 році в Хіросімі. Він вивчав органічний синтез у Токійському університеті, зараз працює в Токійському університеті природничих наук.

Джерело: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2026/press-release/

#хімія #нобелівська_премія
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