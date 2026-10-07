У Києві успішно вилучено балістичну ракету із нездетонованою бойовою частиною

Вибухотехніки поліції Києва та сапери ДСНС успішно вилучили балістичну ракету із нездетонованою бойовою частиною у Дарницькому районі Києва, повідомила пресслужба поліції.

"Боєприпас вагою близько пів тонни лежав просто посеред житлових будинків у Дарницькому районі та становив серйозну загрозу для людей. Тож правоохоронці оточили небезпечну ділянку та забезпечили охорону периметра, аби не допустити до місця сторонніх осіб", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що надалі фахівці успішно вилучили балістичну ракету та її бойову частину. У подальшому її буде знищено в умовах спеціального полігону ().

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/17376

https://kyiv.npu.gov.ua/news/vybukhotekhniky-politsii-kyieva-ta-sapery-dsns-uspishno-vyluchyly-balistychnu-raketu-iz-nezdetonovanoiu-boiovoiu-chastynoiu