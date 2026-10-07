Кількість травмованих через атаку РФ на Кременчук зросла до 34, серед них двоє дітей – обладміністрація

Внаслідок ворожої атаки на Кременчук Полтавської області травмовано вже 34 людини, серед них двоє дітей 2012 року народження, двоє людей загинули, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у середу в Телеграм.

"Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, 34 – травмовані, серед них двоє дітей 2012 року народження", – написав Дяківнич.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, у яких розташована 431 квартира, а також 35 приватних житлових будинків. Ще шість приватних будинків зруйновано.

Раніше інформувалося про дев'ятьох поранених та двох загиблих в результаті ворожої атаки на Кременчук.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/34958