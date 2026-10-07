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Садовий відмовився від зарплати, доки не буде вирішено питання з фінансуванням зарплати комунальникам

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Садовий відмовився від зарплати, доки не буде вирішено питання з фінансуванням зарплати комунальникам

Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення, через що частина працівників комунального господарства – двірники та водії електротранспорту можуть залишитися без зарплати, повідомив мер Львова Андрій Садовий, зазначивши що у Львові не проведено платежів на понад 500 млн грн.

"До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату. Причина в тому, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення. Саме сюди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту", – написав він у Фейсбуці у середу.

За його словами, у Львові не проведено платежів на понад 500 млн грн. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх об'єктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак. "Треба розуміти, що це податки львів'ян, які держава фактично заморозила", – наголосив Садовий.

"Вчора говорив про це з прем'єр-міністром Корецьким. Він пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація може покращитися вже протягом місяця. Уважно стежимо", – написав Спдовий.

"За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся. Пропоную народним депутатам України та членам Кабінету Міністрів ухвалити таке саме рішення на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу. Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, – остання. Можете казати, що це популізм. Головне, щоб людям відновили виплати", – написав Садовий.

Джерело: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/pfbid0E3oTm5bJVd1CPrs29TWFwe8eJn5nooUUj33yLCR1tft6w5BizioFB6zcvAsFuhHgl?rdid=lGiuPh81jeMit06Q

#садовий #львів #комунальники
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