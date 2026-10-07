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У Прилуках через ракетний удар РФ вже загинуло 13 людей, зокрема 4 дітей, поранено 50 – прокуратура

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У Прилуках через ракетний удар РФ вже загинуло 13 людей, зокрема 4 дітей, поранено 50 – прокуратура

Унаслідок ракетного удару РФ по Прилуках Чернігівська обл.) загинуло 13 цивільних осіб, зокрема четверо дітей, ще 50 людей дістали поранення, серед них семеро дітей, повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури в Телеграм.

"Станом на 12:50 встановлено, що внаслідок атаки рф на місто загинуло 13 цивільних осіб, у тому числі 4 дітей, поранено 50 осіб, у тому числі 7 дітей", – йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з пошуку людей під завалами зруйнованого будинку.

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки атаки та документують чергові воєнні злочини РФ.

Джерело: https://t.me/chernprok/2123

#жертви #атака #прокуратура #прилуки
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