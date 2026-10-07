Синоптики прогнозують переважно сонячну теплу погоду в Україні 8 жовтня

У четвер, 8 жовтня, в Україні без опадів, у південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-12°, вдень 18-24°.

У Києві 8 жовтня також опади не прогнозуються, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 жовтня найвища температура вдень була 25,9° тепла в 1935 р., найнижча вночі 3,6° морозу в 1926 р.

У п'ятницю, 9 жовтня, в західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, на решті території без опадів. У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, в західних областях з переходом на західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°; вдень 18-24°, в більшості західних та Житомирській областях 12-17°.

У Києві 9 жовтня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.