Заступниця керівника ОП: необхідно розширити мережу військових кафедр, які надають медичну та фармацевтичну освіту

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук вважає стратегічним завданням розширення мережі військових кафедр у закладах вищої освіти, які надають медичну та фармацевтичну освіту.

"Нам потрібно більше медиків у війську. Для цього майбутні медики та фармацевти мають отримувати якісну військову підготовку ще під час навчання. Отже, стратегічне завдання – розширити мережу військових кафедр у закладах вищої освіти, які надають медичну та фармацевтичну освіту", – написала Верещук в мережі Facebook.

За її словами, йдеться як про суто медичні університети, так і про інші виші, де готують медиків та фармацевтів, незалежно від форми власності: державні, комунальні та приватні.

Вона розповіла, що напередодні у Міністерстві охорони здоров'я була проведена міжвідомча нарада за участі міністра Віктора Ляшка, командувача Медичних сил ЗСУ Костянтина Гуменюка, представників Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки та керівників закладів вищої освіти.

"Головна ідея – дати закладам освіти більше автономії та забезпечити належне сприяння у відкритті військових кафедр. Це має посилити військову підготовку майбутніх медиків і фармацевтів, збільшити кількість офіцерів запасу медичної служби та розширити можливості для комплектування війська медичними кадрами", – написала Верещук.

У свою чергу, голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький розповів, що на нараді заслухали звіти про стан підготовки медичних університетів. У навчальних закладах, які підпорядковані МОЗ, 10 університетів готові, ще 5 – у процесі створення кафедр. Ті, що підпорядковані МОН, – 4 мають кафедри, ще 4 – у процесі створення.

"Найбільш дискусійне питання – доцільність створення військових кафедр в інших університетах, де навчають медичних працівників. До Керівника Офісу Президента Кирила Буданова звернувся Волинський національний університет імені Лесі Українки з пропозицією також відкрити таку кафедру, хоча в попередньому плануванні вона мала працювати в іншому навчальному закладі Луцька. Це питання напряму пов'язане з тим, що студентів-медиків навчають не в медичних вишах", – написав він у Facebook.

Він зазначив, що за словами Ляшка, це призводить до ситуації, коли на курсі навчаються три студенти.

"На моє переконання, навчання медика має бути фаховим та професійним, і найкраще це можуть забезпечити саме медичні університети. Домовилися, що організуємо спільне засідання двох парламентських комітетів: Комітету з питань здоров'я нації та Комітету з питань освіти і науки. І за участі МОЗ детально обговоримо це питання. Адже, нагадаю, наразі пріоритет держави – розвиток університетських лікарень, де проходить найбільш фахове навчання студентів і теорії, і практики", – додав Радуцький.

У той же час народна депутатка Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народ"), коментуючи допис Верещук, заявила, що це повністю хибний популістичний підхід.

"Шкідництво. Для чого стільки офіцерів і запихувати медиків побільше на посади, де вони втрачають кваліфікацію? Дуже жалкую, що не заблокувала цей закон", – написала вона.

Як повідомлялося, у липні 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу (законопроєкт №13276), повернувши обов'язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для всіх громадян України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EPEp9bMNo/

https://www.facebook.com/share/p/1Eqmf5VxBy/