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Справу нардепки Скороход та її спільників щодо $250 тис. за санкції РНБО скеровано до суду – НАБУ

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Справу нардепки Скороход та її спільників щодо $250 тис. за санкції РНБО скеровано до суду – НАБУ

У справі щодо пропозиції за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України на компанію фігурують чинна народна депутатка та її спільники, обвинувальний акт стосовно яких скеровано до суду, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в середу.

За даними слідства, учасники групи запропонували представнику компанії за $250 тис. організувати ухвалення санкційного рішення РНБО, а отримані кошти планували передати службовим особам Ради як плату за його забезпечення. Щоб замаскувати домовленість і гарантувати розрахунок, представнику компанії запропонували оформити передачу грошей як позику. Після отримання першої частини суми – $125 тис. – його запевнили, що кошти передадуть посадовцям РНБО, однак насправді гроші залишилися у членів групи, оскільки вони не знайшли особу, яка погодилася б вчинити обіцяні незаконні дії.

"У грудні 2025 року НАБУ та САП у співпраці з ГУВБ СБУ про підозру повідомили чинній народній депутатці України та її спільникам. У червні 2026 року слідство у справі завершили. Один із членів злочинної групи пішов на угоду зі слідством. На виконання її умов він дав викривальні покази стосовно решти співучасників", – зазначається в повідомленні НАБУ.

Вищий антикорупційний суд (ВАСК) призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим строком. Крім того, він перерахував 700 тис. грн на підтримку Збройних сил України до фонду United24.

Як повідомлялося, в липні ВАСК затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та громадянином, якого разом з іншими викрито на підбурюванні до надання $250 тис. неправомірної вигоди за виршення питання про застосування санкцій РНБО.

Зазначається, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України, яка стала "гарантом" цієї угоди. У повідомленні прямо не називалось прізвище нардепки. Судячи з фабули справи, йдеться про Ганну Скороход.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4227

#набу #скороход #суд
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