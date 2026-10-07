Український Червоний Хрест (УЧХ) поділився досвідом роботи під час війни з колегами з Норвегії.

"Делегація Українського Червоного Хреста на чолі з президентом організації Максимом Доценком та генеральним директором Іллею Клецьковським відвідала Норвегію з робочим візитом. Основною метою став обмін досвідом реагування на гуманітарні кризи та обговорення подальшої співпраці з Норвезьким Червоним Хрестом", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Сторони окреслили основні пріоритети партнерства в межах нової трирічної угоди під час зустрічей у Бергені та Осло. Зокрема, йшлося про співпрацю у сфері охорони здоров'я, гуманітарну дипломатію, поширення знань про міжнародне гуманітарне право, фінансову стійкість та розвиток організаційної спроможності.

Крім того, Доценко виступив на гуманітарному форумі "Війна в Європі, криза в Норвегії: чи готовий волонтерський сектор?". Він поділився досвідом Українського Червоного Хреста в умовах повномасштабної війни, наголосивши на важливості завчасної підготовки команд, довіри громад та налагодженої взаємодії з органами державної влади.

Представники УЧХ також взяли участь у Генеральній асамблеї Норвезького Червоного Хреста та провели зустрічі з керівництвом національного товариства. Делегація провела зустрічі з державним секретарем і радником з питань національної безпеки Томасом Горнбургом, представниками МЗС Норвегії та агентства Norad, а також із членами парламентського комітету з закордонних справ та оборони.Серед ключових тем – гуманітарна ситуація в Україні, підготовка до надзвичайних ситуацій, безпекові виклики, роль волонтерів і громадянського суспільства під час війни, а також подальші можливості для довгострокової співпраці.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19JJy9QLb3/?mibextid=wwXIfr