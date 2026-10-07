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Сибіга про погрози латвійським військовим на кордоні з Білоруссю: За цим стоїть Москва

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Сибіга про погрози латвійським військовим на кордоні з Білоруссю: За цим стоїть Москва
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив цілковиту солідарність із Латвією у зв'язку з інцидентом на її кордоні з Білоруссю, коли озброєні особи погрожували латвійським військовослужбовцям, намагаючись провести групу мігрантів через державний кордон, заявивши, що за цим стоїть Москва.

"Україна цілковито солідарна з Латвією після інциденту на кордоні з Білоруссю, коли озброєні особи погрожували латвійським військовим, супроводжуючи мігрантів до кордону. Не майте жодних сумнівів: за цим стоїть Москва. Путін за сприяння Лукашенка свідомо використовує міграцію як зброю для дестабілізації Європи", – написав Сибіга в дописі в соціальній мережі Х у середу.

За його словами, інцидент є частиною ширшої агресивної стратегії Росії та білоруського режиму, які продовжують випробовувати систему безпеки Європи, дедалі частіше вдаючись до диверсійних актів.

Сибіга наголосив, що відповіддю на такі дії мають стати посилення тиску, зміцнення кордонів та активніша підтримка Збройних сил України: "Відповіддю має бути посилення тиску, зміцнення кордонів та посилення підтримки Збройних сил України – потужної сили, що захищає Європу".

Очільник МЗС України відреагував на повідомлення Національних збройних сил Латвії про спробу групи щонайменше з 20 нелегальних мігрантів у супроводі озброєних осіб у масках незаконно перетнути державний кордон Латвії.

За інформацією латвійських військових, вони зупинили спробу перетину кордону. Особи, які супроводжували мігрантів, були озброєні, погрожували військовослужбовцям, а також підбурювали групу мігрантів і спрямовували її в бік Латвії.

"Те, що сталося, підтверджує, що навмисні провокації та гібридні загрози на латвійсько-білоруському кордоні продовжуватимуться, використовуючи нелегальну міграцію як інструмент для створення тиску на Латвію та, водночас, на зовнішній кордон Європейського Союзу та НАТО", – зазначили в Національних збройних силах Латвії.

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107746212367499441?s=46

https://x.com/latvijas_armija/status/2107487649434869962?s=46

#латвія #кордон #сибіга
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