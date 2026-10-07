З-під завалів у Прилуках дістали тіла трьох дітей, кількість загиблих зросла до 9 осіб – поліція

Кількість загиблих у Прилуках (Чернігівська обл.) через ворожу атаку вранці зросла до дев'ятьох осіб, серед них троє дітей, повідомила Національна поліція.

"Станом на 11:30 кількість загиблих у Прилуках зросла до 9 осіб. На жаль, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося, 7 жовтня близько 6-ї ранку ворог завдав ударів ракетами по місту Прилуки – зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/78735