Міносвіти хоче запустити ще на 2 роки експеримент із наглядовими радами в університетах, зокрема для вишів у кризовому стані

Міністерство освіти і науки України пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти.

Зокрема, міністерство винесло на громадське обговорення проєкт постанови уряду "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти".

Зазначається, що метою є вдосконалення моделі управління державними університетами шляхом наділення наглядових рад функціями з нагляду за економічною діяльністю, запровадження антикризового менеджменту та розроблення планів управління змінами, а також розширення фінансової, інвестиційної та майнової автономії закладів вищої освіти.

Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які уже брали участь в попередньому експерименті, які тривав попередні два роки.

Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням вченої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.

Проєктом пропонується унормувати, що кризовим є стан закладу вищої освіти, віднесеного за результатами моніторингу до критичної зони, або за наявності хоча б однієї з таких ознак: прострочена кредиторська заборгованість понад три місяці або заборгованість з виплати заробітної плати понад два місяці; скорочення надходжень спеціального фонду більш як на 25% за два послідовні роки; зменшення контингенту здобувачів вищої освіти більш як на 20% за два послідовні роки за винятком випадків, зумовлених переміщенням закладу або віднесенням території його розташування до територій можливих або активних бойових дій; невиконання плану усунення факторів ризикової діяльності протягом двох послідовних кварталів; неможливість прийняття рішень органами управління закладу протягом більш як трьох місяців; повторне протягом року порушення законодавства, виявлене за результатами державного нагляду (контролю) або аудиту, яке не усунуто у встановлений строк.

Згідно з документом учасники посиленої моделі забезпечують: збільшення надходжень від платних послуг, господарських договорів, благодійних внесків та грантів, зокрема іноземних; запровадження і практичне застосування не менш як одного інструменту фінансової, майнової чи інвестиційної автономії; перевищення середньої заробітної плати науково-педагогічних та педагогічних працівників над її середнім рівнем у державних закладах вищої освіти відповідного регіону; каскадування цільових показників діяльності керівника учасника посиленої моделі на рівень заступників керівника, керівників факультетів (навчально-наукових інститутів) і коледжів, що є структурними підрозділами учасника посиленої моделі.

Як і в попередній ітерації експерименту, для забезпечення реалізації посиленої моделі Міносвіти утворить комітет з відбору членів наглядових рад учасників експерименту у складі шести членів: трьох осіб, визначених міністерством, і трьох осіб, визначених на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері вищої освіти. Наглядова рада формується у складі семи осіб строком на два роки.

В той же час, учасникам попереднього експерименту не потрібно буде проводити повторний конкурсний відбір їх членів наглядових рад до завершення посиленої моделі.

Проєктом такту також передбачено, що з метою модернізації мережі закладів вищої освіти та концентрації кадрових, майнових і фінансових ресурсів учасник посиленої моделі за рішенням вченої ради, погодженим наглядовою радою, може ініціювати перед Міносвіти приєднання до нього наукових установ або інших закладів освіти державної форми власності чи його приєднання до іншого закладу вищої освіти.

Серед іншого, протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою, у разі її ухвалення, Міносвіти буде зобов'язане підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання права державних закладів вищої освіти бути співзасновниками юридичних осіб для комерціалізації результатів наукової діяльності, володіти корпоративними правами та цінними паперами, врегулювання порядку функціонування сталих фондів (ендавментів), а також щодо особливостей здійснення учасниками посиленої моделі запозичень для фінансування довгострокових інвестиційних проектів.

Також, протягом шести місяців Міносвіти має затвердити методичні рекомендації щодо запровадження учасниками посиленої моделі грейдингових систем оплати праці в межах фонду оплати праці.

Крім того, Міносвіти протягом шести місяців має затвердити методику раннього виявлення ризиків кризового стану державних закладів вищої освіти, що належать до її сфери управління, типову структуру плану антикризових заходів та порядок залучення антикризового менеджера.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

6 жовтня Трофименко заявив, що Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Джерело: https://mon.gov.ua/news/mon-proponuie-do-hromadskoho-obhovorennia-proiektu-postanovy-kmu-pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-zaprovadzhennia-posylenoi-modeli-vriaduvannia-zakladiv-vyshchoi-osvity?v=6ac3cdf879354