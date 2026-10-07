Глава МВС: у Прилуках через ворожу атаку загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 34 людини зазнали поранень

Внаслідок ворожого удару у Прилуках (Чернігівська обл.) загинуло шестеро людей, серед них є 8-річний хлопчик, ще 34 людини, зокрема п'ятеро дітей, травмовано, продовжуються пошуки зниклих безвісти, які можуть перебувати під завалами п'ятиповерхівки, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

У телеграм-каналі в середу він також поінформував, що в ці хвилини на восьми локаціях у Києві та області, на Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Цей комбінований терористичний удар по українських містах убив 12 людей. Ще понад 40 цивільних поранено", – повідомив міністр.

Він уточнив: "У Прилуках рятувальники та поліцейські шукають зниклих безвісти людей, які можуть перебувати під завалами звичайної п'ятиповерхівки. Через ворожу атаку на місто загинули вже 6 людей, серед них – 8-річний хлопчик. Ще 34 людини, зокрема 5 дітей – травмовані. Найменшій дівчинці всього 3 роки.".

За словами глави МВС, цей удар знову був по цивільних.

"Житлові будинки, склад із сантехнікою, гаражний кооператив, крамниці, по родинах, які спали в своїх оселях. Жодного військового сенсу не було й в обстрілі одного з кладовищ столиці", – додав міністр.

Також він повідомив, що у Прилуках через удар поранена поліцейська.

На місцях атаки продовжують працювати всі підрозділи МВС та необхідні служби.

"У Кременчуці та Прилуках розгортаємо мобільні сервісні центри МВС – громадяни можуть безкоштовно відновити втрачені документи або вибракувати автомобілі. Залучаємо й підрозділи із сусідніх областей, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки атаки", – підсумував міністр.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/420