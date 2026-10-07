Трамп заявив про заплановану розмову з Путіним на тлі повідомлень про епідемію чуми в РФ

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо епідемії чуми в Росії, заявив, що планує найближчим часом провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"У мене запланована телефонна розмова", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами після свого виступу на церемонії оголошення будівництва нової верфі компанії Anduril у Балтиморі.

На запитання, коли саме відбудеться розмова, він відповів: "Дуже скоро".

Також журналісти запитали Трампа, що спецслужби Сполучених Штатів повідомляють про чуму в Росії. "Поки що ми ведемо дуже детальні обговорення. Ймовірно, завтра ми зможемо повідомити про це", – сказав президент США.

Як повідомлялося, посольство США в Росії поінформувало, що стежить за ситуацією в Іркутській області у зв'язку з повідомленнями про підозру на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, та закликало американських громадян у регіоні уникати закладів, де зафіксовано випадки захворювання. Зокрема, державний секретар США Марко Рубіо наголошував, що США готові реагувати на ситуацію зі спалахом чуми в Росії у разі, якщо російська влада приховує масштаб проблеми.

Джерело: https://t.me/ClashReport/99917