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РФ готує низку ІПСО щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках – СБУ

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РФ готує низку ІПСО щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках – СБУ

Служба безпеки України (СБУ) попереджає: РФ активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках (Херсонська обл.).

У телеграм-каналі в середу СБУ інформує, що такі дані було виявлено під час контррозвідувальної діяльності.

"Так, за оперативною інформацією, військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв'ю за участі жителів тимчасово захопленого міста", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що, за задумом противника, на цих роликах "місцеві мешканці обов'язково мають: звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста; дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави; висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора".

За даними відомства, реалізація ворожої ІПСО запланована на жовтень – початок листопада цього року.

"Зазначимо, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави", – зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим СБУ закликає представників українських ЗМІ та громадян критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації, не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів, не поширювати неперевірені дані та використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.

"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", – резюмують у відомстві.

Джерело: https://t.me/SBUkr/18760

#іпсо #попередження #олешки #сбу
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