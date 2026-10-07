Зеленський: українські воїни завдали ударів по двох нафтових об'єктах, полігону в РФ, а також у Чорному морі

Українські військові за добу завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають РФ фінансувати війну, зокрема, по двох нафтових об'єктах та полігону в РФ, також є відповідь на російські удари у Чорному морі, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, ударів було завдано по двох нафтових об'єктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Крім того, є відповідь і в Чорному морі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21262