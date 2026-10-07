У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено 16 багатоповерхівок, гімназію, басейн – мер

Нічна атака РФ пошкодила у Дніпрі 16 багатоповерхових будинків та одну з гімназій, у будинках вибито близько 500 вікон, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, фахівці ще проводитимуть додаткові обстеження пошкоджених будинків.

Крім того, внаслідок атаки потрощено кілька побутових магазинів та басейн.

"Унаслідок нічної атаки рф у Дніпрі пошкоджено загалом 16 багатоповерхівок. У будинках вибито близько 500 вікон, утім фахівці проводитимуть ще додаткові обстеження. Крім того, потрощило одну з гімназій, декілька побутових магазинів та басейн", – наголосив мер міста ранком середи.

Від ранку на місці працюють міські служби та благодійники. Розгорнуто штаб Центральної адміністрації міськради, де містянам допомагають оформити заявки на отримання державної допомоги за програмою "єВідновлення".

"Дякую всім, хто після важкої ночі залишається поруч із людьми. Єдина добра новина у всьому цьому жаху, що обійшлося без постраждалих", – зазначив Філатов.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3646