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Суд знову відклав на невизначений термін розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП)

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Суд знову відклав на невизначений термін розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП)

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на невизначений термін розгляд справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), повідомив адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман.

"Судове засідання по справі щодо ліквідації Київської митрополії відклали на невизначену дату у зв'язку з тим, що матеріали справи будуть направлені до Верховного суду для розгляду нашої апеляційної скарги", – повідомив він в телеграм-каналі.

Раніше в Держетнополітики розповіли, що ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 вересня відкрито апеляційне провадження за скаргою УПЦ (МП) на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 липня, якою той перенаправив позов Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до Київського окружного адміністративного суду.

Згідно з позовом, Держетнополітики просить суд: припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

20 травня 2025 року Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня 2025 року Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз'ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня 2025 року Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

18 вересня 2025 року суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП). У листопаді Держетнополітики подала апеляцію на відмову.

УПЦ (МП) в свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.

Джерело: https://t.me/nikita_chekman/1219

https://dess.gov.ua/oholoshennia-pro-vidkryttia-apeliatsiynoho-provadzhennia-za-apeliatsiynoiu-skarhoiu-kyivskoi-mytropolii-ukrainskoi-pravoslavnoi-tserkvy/

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#упц_мп #суд #церква
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