У Прилуках через російський удар загинули п'ятеро людей, 26 постраждали, серед них п'ятеро дітей – Зеленський

П'ятеро людей загинули, ще 26 постраждали, зокрема п'ятеро дітей, унаслідок російського ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці в Прилуках Чернігівської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під завалами зруйнованого будинку досі можуть перебувати люди. На місці безперервно працюють рятувальники, які проводять пошукові роботи.

"Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема п'ятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну", – зазначив президент в дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook ранком середи.

Внаслідок російської атаки також пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотири багатоповерхівки у Кременчуці, де загинули двоє людей і ще восьмеро постраждали. У Запоріжжі внаслідок удару російського дрона пошкоджено багатоповерховий будинок, ще двоє людей загинули в Києві та двоє – в Олександрії.

Загалом за інформацією президента, цієї ночі під російськими ударами перебували інфраструктурні об'єкти Києва та 12 областей України.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1JKBcy8fe9/?mibextid=wwXIfr