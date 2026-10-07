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Зеленський: одна з ключових мішеней російського удару – енергетика

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Зеленський: одна з ключових мішеней російського удару – енергетика
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав підлими удари росіян в ніч на 7 жовтня, однією із ключових цілей яких була енергетика.

"Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "шахеди"", – написав він у телеграм в середу.

Президент з жалем зазначив, що вдалося збити лише частину ракет.

"Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", – йдеться у дописі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21254?single=

#енергетика #зеленський #обстріли
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