ДБР розпочало масштабну спецоперацію проти незаконних рубок та корупції у лісовій сфері

В середу, 7 жовтня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали спецоперацію "Зелений щит", спрямовану на викриття незаконних рубок, розкрадання деревини та корупційних схем у лісовій галузі, повідомляє відомство.

"У межах спецоперації проводяться слідчі дії у низці кримінальних проваджень, за результатами яких будуть прийматися відповідні процесуальні рішення. В окремих провадженнях передбачено скерування обвинувальних актів до суду", – йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Заходи охоплюють як працівників лісових господарств, так і посадовців керівної ланки державних підприємств.

В Бюро зазначають, що ця спецоперація – продовження системної роботи ДБР із викриття злочинних схем у різних сферах.

"Раніше Бюро розпочало спецоперації "Чесний призов" – проти зловживань під час мобілізації та військового обліку, "Справедливість для бійців" – проти зловживань у військових частинах, та "Стоп трафік" – для перекриття каналів незаконного обігу зброї, боєприпасів і наркотиків. Робота за цими напрямами триває", – нагадують в ДБР.

Нова спецоперація, згідно з повідомленням, зосереджена на схемах, через які держава втрачає лісові ресурси та мільйони гривень.

"Йдеться про вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, незаконний продаж деревини за збитковими цінами, повторне використання документів для вивезення необлікованого лісу, а також привласнення коштів державних підприємств", – наголошується в повідомленні.

За даними Бюро, слідчі встановлюють обставини незаконних рубок, зокрема на природоохоронних територіях, розтрати деревини та фіктивного працевлаштування, ДБР перевіряє роль посадовців, які організовували такі схеми або сприяли їхній роботі.

Заходи проводяться у взаємодії з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора й відповідних прокуратур.

Про результати спецоперації "Зелений щит" ДБР повідомлятиме після завершення першочергових слідчих дій.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/zelenij-shhit-dbr-rozpochalo-masshtabnu-specoperaciyu-proti-nezakonnih-rubok-ta-korupcii-u-lisovij-sferi