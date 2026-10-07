Кількість загиблих унаслідок атаки РФ по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 5 – прокуратура

П'ятеро цивільних загинули, ще щонайменше 20 людей травмовані внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ на Прилуки Чернігівської області, повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури в Телеграм у середу.

"Наразі відомо про 5 загиблих цивільних осіб, травмовано не менше 20 осіб, у тому числі 3 дітей. Розбір завалів на місці події продовжується, число загиблих та поранених може змінитись", – наголошується в повідомленні відомства, поширеному ранком середи.

За даними слідства, 7 жовтня вранці середи російські війська із застосуванням крилатих ракет атакували Прилуки. Унаслідок атаки зруйновано два під'їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство та автомобілі.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше пресслужба ДСНС України інформувала про чотирьох загиблих та 20 постраждалих, серед яких троє дітей. В свою чергу Національна поліція України уточнила, що серед постраждалих також є поліцейська.

Джерело: https://t.me/chernprok/2120