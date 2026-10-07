Кіностудія ім. Довженка в Києві знову постраждала внаслідок російського обстрілу

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві знову постраждала внаслідок російського обстрілу.

"Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії. Загиблих наразі немає", – йдеться в повідомленні підприємства.

Зазначається, що на місці працюють рятувальники, поліція і екстрена медична допомога.

У Міністерстві культури повідомили, що на територію кіностудії впали уламки російської ракети. Вони пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів.

Зазначається, що на місці виникла пожежа, яку вже ліквідували, а фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють завдані збитки.

"Росія вкотре атакує українську культуру та нашу кінематографічну спадщину. Кіностудія Довженка вже зазнавала серйозних руйнувань унаслідок російських ударів, і сьогодні ворог знову пошкодив її павільйони. Це простір, де створювали українське кіно, працювали покоління наших митців і зберігається важлива частина історії українського кінематографа", – цитує віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури Тетяну Бережну пресслужба.

У відомстві розповіли, що кіностудія Довженка вже зазнавала значних пошкоджень унаслідок російських атак, тоді влучання пошкодили 18 будівель, інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини на її території. Серед пошкоджених об'єктів – головний знімальний павільйон 1927-1928 років, адміністративний та лабораторний корпуси, "Щорсівський корпус" (Музей кінофабрики), костюмний цех, службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди. Частина з них має статус пам'яток історії науки і техніки національного та місцевого значення.

"Після червневих атак на території кіностудії розпочали першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Вони спрямовані на захист пошкоджених приміщень від подальшого руйнування та створення умов для відновлення виробничої діяльності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 15 червня Кіностудія ім Олександра Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу, було знищено костюмну колекцію.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/1DVgbtUFdS/