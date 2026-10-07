ЗС США втратили з початку конфлікту з Іраном 25 літаків і близько 50 безпілотників – звіт

З початку конфлікту з Іраном американські збройні сили втратили 25 військових літаків, 49 безпілотників і 7 вертольотів, як випливає з нового звіту дослідницької служби Конгресу США.

Зокрема, під час бойових дій та внаслідок дружнього вогню були знищені 15 винищувачів F-15E Strike Eagle, один винищувач п'ятого покоління F-35C Lightning II та два штурмовики A-10 Thunderbolt II. Крім того, внаслідок авіаційних катастроф та іранських обстрілів авіабаз було втрачено 7 літаків-заправників KC-135 Stratotanker, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління EC-3 Sentry AWACS, а також літак вогневої підтримки MC-130J, підірваний американськими військовими під час пошуково-рятувальної операції на території Ірану.

Збройні сили США під час проведення операцій проти Ірану втратили щонайменше 45 розвідувально-ударних безпілотників MQ-9 Reaper, трьох багатоцільових БПЛА MQ-1 та одного морського розвідувального безпілотника MQ-4C Triton.

Втрати серед вертолітного парку склали сім ударних і багатоцільових гвинтокрилих машин.

У доповіді зазначається, що раніше низка аналітиків та представників Міністерства оборони США опублікували різні оцінки вартості заміни втраченої техніки, включно з авіацією. У вересні Бюджетне управління Конгресу оцінило вартість втраченої техніки (станом на 1 серпня) залежно від планів Пентагону щодо її заміни в сумі від $1,9 млрд до $3,3 млрд.