ГУР оприлюднило дані п'ятьох осіб, причетних до незаконних археологічних робіт у Криму, та 14 викрадених культурних цінностей

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані п'ятьох осіб, причетних до незаконних археологічних робіт на території тимчасово окупованого Криму, а також інформацію про 14 культурних цінностей, викрадених під час археологічної експедиції, повідомляє ГУР у Телеграм-каналі в середу.

За даними розвідки, з 2020-2021 років окупанти проводять незаконні археологічні роботи на території та поблизу Херсонеса Таврійського в межах реалізації проєкту "Новый Херсонес". У липні 2024 року в межах проєкту відкрили історико-археологічний парк та музейно-храмовий комплекс "Новый Херсонес".

Крім того, ГУР оприлюднило інформацію про 14 культурних цінностей, викрадених зі "Стародавнього міста Мірмекій" під час незаконної археологічної експедиції державного Ермітажу на тимчасово окупованій території Криму. Серед них – монета царя Боспорської держави Савромата II (180-196 рр. н. е.) та чорнолаковий одноручний канфар (370-350 рр. до н. е.).

"Зведення комплексу супроводжувалося втручанням в історико-археологічне середовище пам'ятки. Проведення будівельних робіт призвело до суттєвого пошкодження та знищення частини культурного шару", – зазначає ГУР.

За інформацією ГУР, до реалізації проєкту причетні директорка Центру рятівної археології Інституту історії матеріальної культури РАН Наталія Соловйова, директор Фонду підтримки гуманітарних наук "Моя история" Іван Єсін, так званий заступник губернатора міста Севастополя Максим Жукалов та професорка кафедри всесвітньої історії "Донецького державного університету" Лариса Шепко.

Також розвідка оприлюднила дані Надєжди Міліхіної – молодшої наукової співробітниці Відділу історії античної культури Інституту історії матеріальної культури РАН. За даними ГУР, вона була заступницею російського археолога Олександра Бутягіна під час незаконної Мірмекійської археологічної експедиції державного Ермітажу на тимчасово окупованій території Криму: "У 2024 році прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь повідомила бутягіну про підозру в умисному незаконному частковому руйнуванні об'єкта культурної спадщини".

У 2026 році підозру Бутягіна було змінено на "порушення законів і звичаїв війни". Наприкінці 2025 року його затримали в Польщі, а у квітні 2026 року Польща звільнила та передала його Росії в межах обміну ув'язненими.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/9673