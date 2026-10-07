У Прилуках унаслідок атаки РФ по багатоповерхівці загинули 4 людини, 20 травмовані, серед них троє дітей та поліцейська

Унаслідок російської атаки на Прилуки Чернігівської області, за попередніми даними, загинули четверо людей, ще 20 дістали травм, серед них троє дітей, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook у середу вранці.

Як наголошують у відомстві, атака спричинила пошкодження багатоповерхового будинку. Одну людину надзвичайники врятували.

"внаслідок російської атаки у Прилуках по багатоповерхівці попередньо 4 людини загинули, ще 20 травмовані, серед них – троє дітей Одну людину надзвичайники врятували", – зазначили в повідомленні ДСНС.

На іншій локації через обстріл виникла пожежа у виробничій будівлі. "Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", – наголосили у ДСНС.

Водночас Національна поліція України уточнила, що серед 20 травмованих є поліцейська: "внаслідок російських ударів у Прилуках загинуло четверо цивільних громадян, 20 людей травмовано, з них – 3 дитини та поліцейська".

Джерела: www.facebook.com/share/p/1AXeX4LWmX/?mibextid=wwXIfr

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