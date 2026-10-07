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У Прилуках унаслідок атаки РФ по багатоповерхівці загинули 4 людини, 20 травмовані, серед них троє дітей та поліцейська

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У Прилуках унаслідок атаки РФ по багатоповерхівці загинули 4 людини, 20 травмовані, серед них троє дітей та поліцейська
Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки на Прилуки Чернігівської області, за попередніми даними, загинули четверо людей, ще 20 дістали травм, серед них троє дітей, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook у середу вранці.

Як наголошують у відомстві, атака спричинила пошкодження багатоповерхового будинку. Одну людину надзвичайники врятували.

"внаслідок російської атаки у Прилуках по багатоповерхівці попередньо 4 людини загинули, ще 20 травмовані, серед них – троє дітей Одну людину надзвичайники врятували", – зазначили в повідомленні ДСНС.

На іншій локації через обстріл виникла пожежа у виробничій будівлі. "Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", – наголосили у ДСНС.

Водночас Національна поліція України уточнила, що серед 20 травмованих є поліцейська: "внаслідок російських ударів у Прилуках загинуло четверо цивільних громадян, 20 людей травмовано, з них – 3 дитини та поліцейська".

Джерела: www.facebook.com/share/p/1AXeX4LWmX/?mibextid=wwXIfr

https://t.me/UA_National_Police/78708

 

#дснс #прилуки #жертви #атака
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