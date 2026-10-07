Національний урок до 100-річчя Гаврилишина проведуть в Україні та за кордоном 19-25 жовтня – Міносвіти

З 19 до 25 жовтня 2026 року в українських школах та освітніх спільнотах за кордоном проведуть Національний урок "Богдан Гаврилишин: урок відповідального лідерства для світу", повідомило Міністерство освіти і науки України.

"19 жовтня виповнюється 100 років від дня народження Богдана Гаврилишина – українського економіста, громадського діяча, мецената. Значну частину свого життя він присвятив підтримці України, розвитку громадянського суспільства та підтримці молоді. Національний урок пропонує учням познайомитися з біографією Богдана Гаврилишина і через його життєві вибори говорити про відповідальність, ідентичність, освіту, лідерство та здатність людини впливати на зміни довкола себе", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що автором Національного уроку є Микола Попадюк, учитель Чернівецького ліцею №10, керівник освітніх програм (Ukraine Global Scholars), тричі Топ-50 Global Teacher Prize Ukraine (2021, 2024, 2025), молодіжний делегат України до ООН у 2023-2024 роках та консультант з освітніх ініціатив Фонду родини Богдана Гаврилишина.

У відомстві розповіли, що матеріали уроку створені у форматі конструктора. Зокрема, вчителі можуть самостійно комбінувати окремі блоки, вправи та завдання залежно від віку учнів, тривалості заняття та формату навчання.

"Окремі матеріали розроблено для учнів 1-4, 5-9 та 10-11 класів. Також підготовлена адаптована версія для українських освітніх спільнот за кордоном – суботніх і недільних шкіл, класів українознавства та інших освітніх осередків, зокрема тих, що працюють зі змішаними віковими групами", – йдеться в повідомленні.

В Міносвіти додали, що провести урок можна у будь-який день протягом 19-25 жовтня у школах, бібліотеках, молодіжних та освітніх просторах, українських громадах за кордоном.

У день 100-річчя Гаврилишина, 19 жовтня о 10:00, на YouTube-каналі Фонду родини Богдана Гаврилишина і партнерів відбудеться коротка онлайн-трансляція, яка стане спільним вступом до Національного уроку.

Яку повідомлялося, у вересні Кабінет міністрів заснував урядову Премію за особливі досягнення у розвитку пластового руху імені Богдана Гаврилишина.

Джерело: https://mon.gov.ua/news/1925-zhovtnia-v-ukraini-ta-za-kordonom-provedut-natsionalnyi-urok-do-100-richchia-bohdana-havrylyshyna