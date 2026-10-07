Петиція до Кабміну про мораторій на підвищення тарифів на воду набрала понад 8 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити державне регулювання або мораторій на підвищення тарифів на воду не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 6 липня і станом на 7 жовтня вона набрала 8,1 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Просимо негайно втрутитися у ситуацію з критичним зростанням вартості житлово-комунальних послуг та запровадити на загальнодержавному рівні повний мораторій на підвищення тарифів на воду або встановити жорстку граничну межу (максимальну вартість) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення", – йшлося в петиції.

Також авторка петиції вимагала розробити дієвий механізм державних субвенцій та залучення міжнародної фінансової допомоги для покриття операційних збитків водоканалів, особливо у прифронтових та постраждалих регіонах.

Як повідомлялося, на початку вересня Київрада підтримала поступове підвищення тарифу на воду та водовідведення у зв'язку подорожчанням електроенергії, реагентів та пального, наразі встановили 63,79 грн за кубометр

Джерело: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/10252