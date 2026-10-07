Сибіга закликав партнерів подарувати Путіну справжні подарунки, які допоможуть йому обрати дипломатію замість війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої російської атаки закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ та військову підтримку України, щоб змусити Кремль обрати дипломатичний шлях замість продовження війни.

"На день народження Путіна російські генерали принесли йому його улюблений подарунок: воєнні злочини. Масована атака з сотнями ракет і дронів вдарив по житлових будинках та критичній інфраструктурі в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці та Прилуках. Щонайменше дві людини загинули в столиці, а ще чотири – по всій країні", – написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, російські генерали не кажуть Путіну, що він не виграє́ цю війну і ніколи не виграє.

"Він втратив 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, не досягнувши жодної стратегічної мети свого вторгнення. Його повільні просування зупинилися, а Україна почала звільняти більше землі, ніж він встигає окупувати. Його економіка в занепаді, а вплив у світі слабшає. Усе це через те, що він відмовляється припинити цю війну", – написав міністр.

Він закликав не залишати терор Росії без відповіді: "Після цієї атаки я закликаю всіх партнерів подарувати Путіну справжні подарунки, які допоможуть йому нарешті обрати дипломатію замість війни"

За його словами, йдеться, зокрема, про посилення санкцій проти російського військово-промислового комплексу, включно з об'єктами, які виробляють балістичні ракети та супутникову систему "Рассвет", а також про посилення підтримки України, зокрема засобами протиповітряної оборони та допомогою в енергетиці напередодні зими.

"Але його остаточний подарунок буде – це лавка в Гаазі. Ми готуємо Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України до практичного запуску вже наступного року. Путін і його друзі мають знати, що невідворотність покарання неминуча", – заявив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107714552947212675