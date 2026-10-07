ППО України збила 161 ворожу ціль, зокрема 44 ракети, 5 із них – балістичні – Повітряні сили

Сили оборони України в ніч на середу знешкодили 161 повітряну ціль противника, зокрема 44 ракети, п'ять із яких – балістичні, водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 18 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ціль: 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс; 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється); 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч 07 жовтня (з 18:00 06 жовтня) ворог атакував: протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Ростовської обл. рф; балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф; 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр із Вологодської, Курської обл. та Каспійського моря відповідно; 130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

У ПС ЗСУ інформують, що основним напрямком удару були: Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Джерело: https://t.me/kpszsu/83516