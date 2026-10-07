У Дарницькому районі Києва серед жилих будинків виявлено нездетоновану балістичну ракету

У Дарницькому районі Києва поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці, повідомила столична поліція.

"Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Доступ містян до вказаної території обмежений.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/17352