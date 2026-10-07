Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Kyiv City Express відновив рух повним кільцем після скасування перших рейсів

1 хв читати
Додати як джерело
Kyiv City Express відновив рух повним кільцем після скасування перших рейсів

Міська електричка Kyiv City Express курсує повним кільцем за графіком після відновлення руху, перші рейси було скасовано для стабілізації розкладу, повідомляє оператор перевезень.

"Для оперативної стабілізації розкладу після відновлення руху перші рейси Kyiv City Express було скасовано", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Kyiv City Express.

До остаточної стабілізації руху можливі незначні відхилення від розкладу.

Як повідомлялося, рух кільцевої електрички через атаку ворога тимчасово призупинили, повідомила Kyiv City Express.

Джерело: https://t.me/kyiv_city_express/1652

#київ #kyiv_city_express #транспорт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: плануємо скорочення понад 4 тис. вакантних посад у держапараті, а кількість заступників міністрів скоротиться на 20%

Корецький: плануємо скорочення понад 4 тис. вакантних посад у держапараті, а кількість заступників міністрів скоротиться на 20%

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що у межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавч…

Читати