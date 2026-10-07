Kyiv City Express відновив рух повним кільцем після скасування перших рейсів

Міська електричка Kyiv City Express курсує повним кільцем за графіком після відновлення руху, перші рейси було скасовано для стабілізації розкладу, повідомляє оператор перевезень.

"Для оперативної стабілізації розкладу після відновлення руху перші рейси Kyiv City Express було скасовано", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Kyiv City Express.

До остаточної стабілізації руху можливі незначні відхилення від розкладу.

Як повідомлялося, рух кільцевої електрички через атаку ворога тимчасово призупинили, повідомила Kyiv City Express.

Джерело: https://t.me/kyiv_city_express/1652