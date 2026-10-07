Польща завершила операції військової авіації, підняті через атаку РФ на Україну, порушень повітряного простору не зафіксовано

Польща завершила операції військової авіації у своєму повітряному просторі, які проводилися у відповідь на масовану атаку Росії на Україну, порушень повітряного простору країни не зафіксовано, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження повернулися до штатного режиму роботи", – йдеться в повідомленні командування в соцмережі Х.

У командуванні подякували Військово-повітряним силам Швеції, винищувачі яких долучилися до операцій із забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Збройні сили Польщі, як зазначається, безперервно відстежують ситуацію в Україні та перебувають у стані постійної готовності.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/2107689620947312738