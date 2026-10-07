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Унаслідок атаки РФ на Кременчук загинули двоє людей, ще семеро поранені – ОВА

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Унаслідок атаки РФ на Кременчук загинули двоє людей, ще семеро поранені – ОВА
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Унаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро отримали поранення", – написав він у телеграмі.

За його словами, рятувальна операція триває.

Раніше Дяківнич оприлюднив фото наслідків атаки на Кременчук, на яких видно зруйновані будинки.

"Саме на це й розраховує ворог. Щоб ми боялися засинати. Відпускати дітей від себе. Щось планувати. Щоб кожен думав: наступного разу може бути моя адреса", – написав він.

Як повідомлялося, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в Кременчуці внаслідок атаки палають будинки та автомобілі, потрощено цілі вулиці й подвір'я.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/34947

#полтавська #жертви #атака
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