Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Прилуках є загиблі й поранені – ОВА

Унаслідок ранкового ракетного удару РФ по Прилуках Чернігівської області одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку, попередньо є загиблі та поранені, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ракетний удар по Прилуках. Одне з влучань – просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали", – написав він у телеграмі.

За словами Чауса, на місці працюють усі служби, триває розбір завалів.

На оприлюднених фото видно, що внаслідок удару частково зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/32166