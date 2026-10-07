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Унаслідок нічної атаки на Київщину пошкоджено три виробничо-складські приміщення – ОВА

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Унаслідок нічної комбінованої атаки російських дронів і балістичних ракет на Київську область в Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його даними, внаслідок атаки виникли пожежі, наразі їх локалізовано. Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп. Постраждалих немає.

"Усі оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки", – написав Ткаченко в телеграмі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2998

#пошкодження #київська #атака
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